Caduta e volo fatale nel dirupo Di Sannazzaro de’ Burgondi il centauro morto nel Piacentino

Una tragica fatalità sconvolge il tranquillo paesaggio della Val Trebbia: Stefano Ermellino, 68 anni, ha perso la vita in un incidente mentre percorreva una delle strade più suggestive del Piacentino. La sua passione per le curve e la libertà della moto si è spezzata nel cuore di questa pittoresca località. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la prudenza su strada, soprattutto tra le bellezze della natura.

Risiedeva in paese il motociclista morto domenica per una tragica caduta nel Piacentino. Stefano Ermellino, 68 anni, era in sella alla sua moto e stava percorrendo la Statale 45 della Val Trebbia, nel territorio del comune di Corte Brugnatella, in provincia di Piacenza, in località Rovaiola Sopra. Una suggestiva strada tutta curve, per questo molto apprezzata e percorsa dai centauri, tra la montagna da una parte e il letto del fiume Trebbia dall’altra. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Bobbio, il motociclista pavese, verso le 16 di domenica, ha perso il controllo del suo potente mezzo, che poco dopo è stato visto da altri centauri di passaggio, rimasto a terra con la fiancata sull’asfalto dopo la caduta a cui nessuno ha assistito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it