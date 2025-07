In monopattino non si ferma all’alt Poi ferisce i carabinieri arrestato

Durante un normale controllo stradale, un 28enne italiano ha dimostrato tutta la sua impulsività, rifiutandosi di fermarsi e causando anche lesioni ai carabinieri intervenuti. La scena si è svolta in via San Carlo, una strada trafficata che porta al casello dell’autostrada A14, dove il giovane ha messo a rischio non solo sé stesso ma anche l’incolumità degli altri. La sua reazione ha portato a un arresto...

I carabinieri di Medicina hanno arrestato un 28enne italiano per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata. È successo durante un controllo stradale, quando l’attenzione dei carabinieri è stata richiamata da un giovane sul monopattino in via San Carlo, strada molto trafficata che porta al casello dell’autostrada A14. Preoccupati per l’incolumità del conducente che stava viaggiando senza casco e a una velocità sostenuta, i carabinieri lo hanno invitato a fermarsi in un’area di servizio. Dopo aver accennato a fermarsi, il giovane è ripartito a tutta velocità con una guida pericolosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In monopattino non si ferma all’alt. Poi ferisce i carabinieri, arrestato

In questa notizia si parla di: carabinieri - monopattino - arrestato - ferma

I carabinieri bloccano un ladro in fuga recuperando un monopattino rubato - Le prime ore della notte sono state interrotte dall’intervento dei carabinieri di piazza Dante, che hanno sorpreso un 34enne catanese mentre tentava di fuggire con un monopattino appena rubato.

LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA Aci Sant’Antonio (CT). Tenta di aggredire l’ex e le danneggia l’auto: arrestato 39enne per atti persecutori e danneggiamento I Carabinieri del Comando Provinc Vai su Facebook

In monopattino non si ferma all’alt. Poi ferisce i carabinieri, arrestato; Non si ferma all’alt e picchia gli agenti; Catania, coppia di spacciatori in trasferta arrestati dai carabinieri: trovati con hashish.

Non si ferma all’alt e picchia gli agenti - Sfrecciava a tutta velocità, con il suo monopattino e senza casco, in una strada molto trafficata e non distante ... Riporta msn.com

Fuga spericolata dai carabinieri in monopattino tra le strade di Medicina, 28enne finisce in manette - Un 28enne è stato arrestato dai Carabinieri a Medicina dopo una fuga su monopattino e resistenza durante un controllo stradale. virgilio.it scrive