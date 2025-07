Laureati in tessile Il Pin forma i nuovi manager della filiera | Colmato un vuoto

a eccellenza formativa nel settore tessile italiano. Questa cerimonia segna non solo il traguardo di giovani talenti, ma anche il ritorno di Prato come centro nevralgico della filiera, formando i futuri manager che guideranno l’innovazione e la tradizione. Un passo fondamentale per rafforzare l’intera filiera tessile, creando un ponte tra passato e futuro. E questo è solo l’inizio di una nuova era.

Dove, se non a Prato, poteva tenersi la prima cerimonia di laurea in tessile. Nella città che da secoli vive di filati e innovazione, tra telai e visioni imprenditoriali, il cerchio si è finalmente chiuso. E si è chiuso bene. Alla sede della Fondazione Pin, il Polo pratese dell' Università di Firenze, undici studenti hanno ricevuto la corona d'alloro del corso triennale in Design, Tessile e Moda, nato nel 2022 e già riconosciuto come un esempio nazionale di formazione integrata tra università e impresa. Ma più dei numeri, in questa prima cerimonia, a parlare sono state le storie. Quelle che emozionano, come quella della prima laureata che si è presentata all'appello con la figlia - archeologa - seduta tra il pubblico.

