Abetito ha ricordato l’artigliere Domenico Orazi.

Nel piccolo cimitero di Abetito di Montegallo il diacono Luca Antonini e lo storico Giuliano Gighi hanno ricordato la nascita di Domenico Orazi, l'artigliere che conobbe Papa Giovanni XXIII, Santo Patrono dell'Esercito Italiano. Montegallo, con la figura di Domenico Orazi ricorda il sacrificio della vita di un giovane per un ideale più ampio, spesso legato a concetti di onore, dovere e difesa del territorio. Orazi morì di broncopolmonite tra le speranze del papa buono, che pregava per la sua guarigione. Menicuccio, come lo chiamavano ad Abetito, a soli 19 anni, ebbe l'occasione di conoscere l'allora cappellano dell'esercito don Angelo Roncalli.