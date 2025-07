Regioni La sfida del consenso

Il panorama politico italiano si conferma un campo di battaglia acceso, dove il consenso popolare si traduce in vittorie significative per il centrodestra. Con Fioravanti che guida Ascoli Piceno con il 70% dei consensi e Fedriga che conquista nuovamente il Friuli Venezia Giulia, il quadro regionale mostra un’Italia sempre più orientata verso questa alleanza. Ma cosa ci riserva il futuro in questo scenario in continua evoluzione?

Se fosse questione solo di indici di gradimento non ci sarebbe partita. Il centrodestra spopola: conquista la maglia rosa tra i sindaci con Marco Fioravanti (FdI) al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno, che raccoglie il 70% dei consensi. E occupa militarmente l'intero podio d'onore tra i presidenti di Regione: al primo posto c'è Massimiliano Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia che bissa il successo del 2024, seguito dal veneto Luca Zaia, entrambi leghisti. La medaglia di bronzo va ad Alberto Cirio (Forza Italia) che in Piemonte consolida il gradimento che lo ha portato alla rielezione l'anno scorso.

