Lo schianto | test alcolemici e autopsia

La tragica vicenda di Jaqueline Medina, la donna di 62 anni vittima di un incidente frontale a Broni, solleva numerosi interrogativi sul ruolo dell’alcol e delle cause che hanno portato a questa drammatica perdita. Mentre l’autopsia è ancora in attesa di fissazione, i test alcolemici e le indagini sulla scena si concentrano per ricostruire con precisione l’accaduto. La comunità si chiede: cosa ha scatenato questa tragedia?

È stata disposta l’autopsia, a ieri non ancora fissata, sul corpo di Jaqueline Medina, 62 anni, orginaria dell’Ecuador, residente a Broni, morta nel tragico schianto frontale all’alba di domenica sulla Bronese. Il marito Piero P., coetaneo di Broni, era al volante della loro vettura e la stava accompagnando al lavoro. La donna lavorava infatti per una cooperativa di Pavia e domenica mattina era di turno nonostante la giornata festiva. Sulla strada da Broni a Pavia, poco prima del ponte della Becca, nel Comune di Campospinoso Albaredo, in corrispondenza dell’incrocio con la Sp55, l’auto si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura guidata da una ventiquattrenne di Portalbera, con a bordo un’amica ventottenne finita in gravi condizioni al Niguarda di Milano, ricoverata in prognosi riservata, per un grave trauma cranico, dopo il trasporto con l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo schianto: test alcolemici e autopsia

