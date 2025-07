L’Italia e la difesa aerea | il progetto della nostra cupola difensiva

l8217Italia si distingue per il suo impegno innovativo nella difesa aerea, con il progetto della nostra cupola difensiva che rappresenta un passo avanti cruciale. Lo scorso giugno, il Segretario generale NATO Mark Rutte ha sottolineato la necessità di aumentare del 400% le difese aeree e missilistiche dell’Alleanza, rispondendo alle sfide emergenti in Ucraina e alla crescente vulnerabilità europea. La nostra visione è un sistema integrato e all’avanguardia, capace di proteggere il nostro territorio e garantire sicurezza e pace durature.

Come sappiamo, la difesa aerea e missilistica moderna è integrata, vale a dire che mette a sistema strumenti diversi presenti anche in forze armate diverse, ma soprattutto è multistrato, o multilivello, ovvero formata da sistemi diversi che rispondono a minacce diverse, distinte per tipologia che corrisponde, grossomodo, alla quota e alla distanza di intercettazione.