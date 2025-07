caos sosta selvaggia scatta la protesta. Nel primo week-end da sold out sulla spiaggia di velluto, il caos nei parcheggi ha acceso le polemiche: i residenti chiedono maggiore controllo, esasperati dalle code e dalla difficoltà di muoversi. L’afflusso massiccio di visitatori, attirato dal bel tempo e dagli eventi, ha trasformato i quartieri limitrofi in un vero pienone. La situazione mette a dura prova la vivibilità della città, spingendo a riflettere su soluzioni sostenibili per il futuro.

Nel primo week-end da sold out sulla spiaggia di velluto è caos parcheggi, i residenti: "Più controlli così non si può andare avanti". I tanti eventi hanno richiamato in città migliaia di presenze che, complice il bel tempo, si sono sommate alle tante che avevano scelto di trascorrere il fine settimana in spiaggia. E i quartieri a ridosso di centro storico e lungomare sono stati presi d’assalto dagli automobilisti alla ricerca di un posto dove parcheggiare. E se il posto non c’è, si inventa: così è stato per tanti che a ridosso del parco della Pace hanno lasciato le auto in sosta nel prato, in barba ai divieti che non prevedono nemmeno il passaggio di cani al guinzaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it