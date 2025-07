Terracina Crolla il tetto del ristorante stellato | muore la sommelier Mara Severin

Una tragedia sconvolge Terracina: il crollo del tetto del ristorante stellato “Essenza” ha strappato alla vita Mara Severin, giovane e apprezzata sommelier di 31 anni. Un dramma improvviso che ha scosso l’intera comunità e lasciato un vuoto difficile da colmare. Mara, dedita alla sua passione e al servizio dei clienti, era molto più di una professionista: era il cuore pulsante di quel locale. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile.

Tragedia a Terracina, in provincia di Latina, dove nella serata di lunedì è crollato il tetto del ristorante stellato "Essenza", in via Tripoli. A perdere la vita è stata Mara Severin, 31 anni, sommelier del locale, deceduta dopo un disperato tentativo di salvarle la vita all'ospedale della località balneare. La giovane professionista, come si legge anche sul sito del ristorante, si occupava del servizio di sala insieme a un collega. Era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime: nonostante il ricovero d'urgenza, non ce l'ha fatta. Il bilancio complessivo parla di circa una decina di feriti, tra personale e clienti del ristorante, di cui tre in prognosi riservata.