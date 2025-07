Pro Loco Toschi lascia la presidenza | Anni impegnativi e di rilancio

Dopo quattro anni di dedizione e successi, Giovanna Toschi lascia il timone della Pro Loco di Portomaggiore. Al suo posto, subentra Silvano Tosi, veterano e volto noto dell’associazione, amante della cultura e dello sport. Con la sua esperienza, Tosi promette di continuare il percorso di crescita e innovazione, portando nuova energia e progetti entusiasmanti per la comunità . Un nuovo capitolo che apre le porte a sfide e opportunità da vivere insieme.

Cambio al vertice della Pro Loco di Portomaggiore: la presidente uscente Giovanna Toschi lascia dopo quattro anni di onorato servizio, le subentra Silvano Tosi, vicepresidente uscente, da tanti anni nell'associazione. Ha 71 anni, imprenditore e poi presidente del Team Volley nel primo periodo della serie B; in Pro Loco si è occupato direttamente della gestione del Jazz CafĂ©, la manifestazione che coniuga la musica di qualitĂ con il cibo e il buon vino. Per lui è un ritorno al vertice dell'associazione. "Sono stati anni molto impegnativi – racconta a bilancio la presidente uscente – Avevo ereditato una Pro Loco in grave difficoltĂ , soprattutto economico e organizzativo.