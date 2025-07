Saldi partenza a metà | Il caldo frena lo shopping Bilancio in chiaroscuro

Certo, ad un giorno dall’inizio dei saldi è evidente come il clima e le vacanze influenzino il ritmo degli acquisti. La stagione estiva, con il suo caldo e le nuvole di passaggio, ha portato a un avvio più lento del previsto per il commercio in Umbria. Tuttavia, nonostante il calo di entusiasmo, i saldi rappresentano comunque un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte. È il momento di prepararsi a scoprire le novità che i negozi hanno in serbo.

Tra il caldo battente, i nuvoloni del pomeriggio e il pensiero rivolto alle vacanze l’avvio dei saldi in Umbria, partiti sabato, non è stato elettrizzante. Sia chiaro: nessuno si aspetta più le file davanti ai negozi, quando la gente aspettava la data fatidica per l’acquisto sognato da mesi e mesi. Sono lontani quegli anni. E il presidente di Federmoda - Confcommercio ormai non fa che ripeterlo. "Certo, ad un giorno dall’inizio dei saldi è difficile inquadrare l’andamento - spiega Carlo Petrini - Dai commercianti emerge una progressione altalenante perché alcuni dicono che sono partiti bene, altri che non sono partiti per niente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Saldi, partenza a metà : "Il caldo frena lo shopping. Bilancio in chiaroscuro"

In questa notizia si parla di: saldi - caldo - partenza - metà

Troppo caldo? I saldi iniziano di sera. In centro ’Shopping sotto le stelle’ - Tra le luci soffuse e l’atmosfera magica del centro storico di Grosseto, i saldi estivi prendono vita con "Shopping sotto le stelle".

Ci vediamo domani mattina in orario anti caldo per il primo giorno di saldi! Vi aspettiamo per fare colazione insieme con gli abiti a metà prezzo e... Vai su Facebook

Saldi, partenza a metà : Il caldo frena lo shopping. Bilancio in chiaroscuro; Saldi, partenza rallentata sotto la Mole per il grande caldo; Saldi estivi al via in Calabria, ma il caldo frena la corsa allo shopping.