Rotatoria davanti all’ospedale | via libera al progetto esecutivo

Un passo avanti importante per la sicurezza e la mobilità di Fabriano: la Giunta ha approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria davanti all’ospedale "Profili". Questa opera strategica, situata all’incrocio tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi, promette di snellire il traffico e garantire maggior sicurezza ai cittadini. Un investimento che cambierà volto alla viabilità urbana, migliorando la vita di tutti.

La Giunta di Fabriano ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria urbana davanti all’ ospedale "Profili", all’intersezione tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi. Un’opera strategica per la viabilità cittadina, che punta a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico in un nodo stradale caratterizzato da elevati flussi veicolari. L’intervento prevede una spesa complessiva di 140mila euro, di cui 78mila e 400 euro richiesti come contributo regionale attraverso la partecipazione al bando per il miglioramento della rete stradale, promosso dalla Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rotatoria davanti all’ospedale: via libera al progetto esecutivo

In questa notizia si parla di: rotatoria - davanti - ospedale - progetto

Giunta di Fabriano, progetto per rotatoria davanti all'ospedale. Via libera alla realizzazione per migliorare sicurezza #ANSA Vai su X

Giunta di Fabriano, progetto per rotatoria davanti all'ospedale. Via libera alla realizzazione per migliorare sicurezza #ANSA Vai su Facebook

Rotatoria davanti all’ospedale: via libera al progetto esecutivo; Giunta di Fabriano, progetto per rotatoria davanti all'ospedale; Nuova rotatoria davanti all'ospedale 'Profili': c'è l'ok al progetto, presentata la candidatura al bando regionale.

Giunta di Fabriano, progetto per rotatoria davanti all'ospedale - La Giunta comunale di Fabriano (Ancona) ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova rotatoria urbana davanti all'ospedale Engles Profili, all'intersezione tra ... msn.com scrive

Fabriano approva progetto per nuova rotatoria davanti all’ospedale Engles Profili con interventi su accessibilità - a Fabriano una nuova rotatoria tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi migliorerà sicurezza e viabilità davanti all’ospedale Engles Profili con fondi del Comune e Regione Marche ... Da gaeta.it