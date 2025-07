Davano ‘passaggi’ per le disco Sanzionati tassisti abusivi

Nel cuore di Marano, un fenomeno inquietante emerge: taxi abusivi che operano senza regole, offrendo passaggi a basso costo e rischi elevati. Con soli 15 euro, decine di giovani si affidano a queste corse non autorizzate, mettendo in pericolo la loro sicurezza e quella degli altri. La polizia locale ha fermato tre di questi veicoli durante un servizio anti-ubria, ma la lotta contro l'illegalità continua, perché la sicurezza non può essere un optional.

Con 15 euro a testa ci si pagava il trasporto dalla stazione o dai locali del Marano fino in discoteca, e viceversa. La sicurezza era un optional visto che in un'auto venivano caricati anche cinque ragazzi che con il conducente facevano sei persone, più dei posti consentiti. Sono stati tre i taxi abusivi fermati dalla polizia locale nel fine settimana scorso durante il servizio per individuare gli ubriachi al volante nelle strade della città e soprattutto della collina delle discoteche. I vigili si sono piazzati nelle zone vicino alla stazione e al Marano. E' qui, verso la mezzanotte che tra la marea di giovani compaiono auto e persone che offrono 'passaggi' per la collina.

