Donatella Rettore | 70 anni di stile e provocazione

Donatella Rettore compie 70 anni: un traguardo che celebra oltre ogni aspettativa, testimonianza di un’icona senza tempo. Con la sua voce inconfondibile e il suo stile audace, ha scritto pagine rivoluzionarie della musica italiana, rimanendo fedele alla propria irriverenza e anticonformismo. Una vera forza della natura, capace di continuare a sorprendere e ispirare. La sua storia è un inno alla libertà di essere se stessi, e il suo spirito rimane indomabile.

70 anni e non sentirli. Donatella Rettore festeggia un compleanno importante e continua a essere una forza della natura. Anzi, un'icona. Con la sua voce tagliente, i testi ironici e irriverenti, lo stile anticonformista e camaleontico, ha rivoluzionato la scena musicale italiana dagli Anni 70 in poi. Prima che il pop diventasse spettacolo, lei lo era già: chioma biondo platino, abiti di latex, trucco teatrale e un'attitudine punk che l'ha resa inconfondibile. A cavallo tra rock, disco e new wave, Rettore ha incarnato una femminilità libera, selvaggia e mai addomesticata. Canzoni come Splendido splendente, Kobra e Lamette sono diventate inni di ribellione, così come i suoi look: provocatori, kitsch, visionari.