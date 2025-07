Lo show del comico Gianluca Impastato

Non perdete l’occasione di vivere una serata all’insegna del sorriso e della comicità autentica! Gianluca Impastato, noto per i suoi irresistibili personaggi come Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo, porta sul palco il suo talento unico, coinvolgendo il pubblico con ironia e spontaneità. Domani sera in piazza della Conciliazione a Desio, un appuntamento imperdibile nel terzo ciclo del Desio…

Il grande pubblico lo conosce soprattutto per i personaggi proposti sul palcoscenico di una trasmissione tv come Colorado, prima con il gruppo comico del Turbolenti e poi in veste solista. Dall’enologo Chicco d’Oliva all’uomo dei misteri Mariello Prapapappo, si è fatto apprezzare per la sua ironia travolgente: domani sera in piazza della Conciliazione a Desio spettacolo del comico e attore Gianluca Impastato, per il terzo appuntamento del Desio Summer Music Festival. A presentare l’evento sarà Mitch Dj di Radio 105. Le iniziative cominceranno dalle 19.30. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo show del comico. Gianluca Impastato

In questa notizia si parla di: comico - gianluca - impastato - show

Notte Rosa a Comacchio Il gruppo musicale Le Vibrazioni, sabato 21 giugno, alle 22,30, nella spiaggia libera di Porto Garibaldi Venerdì 20 giugno, alle 20,30, sempre nella spiaggia libera di Porto Garibaldi ci sarà il comico Gianluca Impastato da Zelig. Vai su Facebook

Gianluca Impastato; Gianluca Impastato da Colorado alla conquista di Valdidentro; 30 anni fotomodello: ecco lo show di Gianluca Impastato da Colorado.

Imperia, sabato 12 luglio lo show di Gianluca Impastato alla Paninoteca Lucky: risate, musica e una serata tutta da vivere - La prenotazione è obbligatoria, i posti sono limitati e vanno via in fretta. Lo riporta imperiapost.it

Gianluca Impastato/ Dietro il comico un figlio amorevole (Up&Down) - IlSussidiario.net - Gianluca Impastato, Up&Down: dietro al volto del comico c'è un figlio amorevole, con la madre che è sempre al centro dei suoi pensieri. Riporta ilsussidiario.net