Casa Ascoli intesa con Comune e Asl | Passo cruciale per il risanamento

Il consiglio di amministrazione di Casa Ascoli, presieduto da Giancarlo Casotti, ha approvato il protocollo d'intesa siglato con Comune e Asl. Un passaggio fondamentale nell'opera di risanamento dell'azienda pubblica di servizi alla persona che gestisce anche la Rsa Pelù. Prossimi passaggi saranno l'approvazione in Consiglio comuale e la sottoscrizione di un contratto che regolamenterà ogni aspetto tecnico e giuridico secondo le modalità concordate tra le parti. Ma cosa prevede il protocollo d'intesa? Premesso che i dettagli saranno svelati più avanti, resta a grandi linee il passaggio di proprietà del Padiglione Bechini e dell'ex Scuola infermieri da Casa Ascoli all' Asl Toscana nord ovest, così come all'Asl andrà la palazzina del distretto di via Bassa Tambura.