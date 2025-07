Omaggio a Sant’Alberto Nelle foto di Corelli quel filo rosso fra il suo paese e i poeti

Scopri il fascino di Sant’Alberto, un borgo incastonato nel cuore del Parco del Delta del Po, dove storia, poesia e natura si intrecciano in un filo sottile e vibrante. La mostra fotografica diffusa di Giampiero Corelli, inaugurata oggi alle 18 alla Pro Loco, ci invita a esplorare un luogo ricco di leggende e suggestioni, un vero scrigno di rime e acque che aspetta solo di essere scoperto. È un viaggio tra passato e presente, tra poesia e paesaggio, che non puoi perdere.

Un paese immerso nel Parco del Delta del Po, da vivere e da conoscere. E per farlo si può ammirare la mostra fotografica diffusa di Giampiero Corelli, che inaugura alle 18 di oggi, con partenza dalla Pro Loco di Sant'Alberto (via Bartolo Nigrisioli 129), 'Sant'Alberto: il paese dei poeti. Un legame d'acque e di rime da Dante a lord Byron, da Giovanni Pascoli a Olindo Guerrini e Francesco Talanti'. Attraverso 19 gigantografie dal carattere onirico disposte lungo via Olindo Guerrini fin oltre il traghetto sul Reno, Corelli reinterpreta i grandi poeti che hanno amato, vissuto o attraversato il borgo e suo paese natale.

