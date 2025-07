Museo Soffici il bando è un caso | Una specifica conoscenza dell’artista non viene richiesta

Ancora una volta, il Museo Soffici si trova al centro di sfide e cambiamenti, con un passato ricco di impegno e passione che rischia di essere offuscato dalle recenti difficoltà organizzative. Nonostante tutto, il valore dell’opera e della memoria di Soffici resta intatto, dimostrando come la cultura possa superare ostacoli e rinascere. L’ultimo atto di questa collaborazione segna solo l’inizio di nuove opportunità per questo centro unico in Italia.

Ancora una volta mi ritrovo a scrivere del Museo Soffici, che negli ultimi due anni non ha avuto vita facile, con il pensiero a chi ha lavorato tanto nella sua vita per renderlo un centro documentale e artistico (unico in Italia) dell’opera di Soffici. Il direttore nominato a fine 2023 dopo poco più di un anno ha rassegnato le dimissioni per "divergenze con il gruppo di lavoro e difficoltà organizzative". L’ultimo atto di questa collaborazione, la mostra Figura per figura. Soffici e alcuni artisti del Novecento voluta dal Comune è stata un flop. Sono stati spesi 20mila euro per un ritorno decisamente modesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Museo Soffici, il bando è un caso: "Una specifica conoscenza dell’artista non viene richiesta"

In questa notizia si parla di: soffici - museo - bando - caso

Museo Soffici, il bando è un caso: Una specifica conoscenza dell’artista non viene richiesta; Direttore Museo Soffici, pubblicato l’avviso per la presentazione delle candidature; Museo Soffici, Moriconi si dimette: Divergenze con il gruppo di lavoro.

Museo Soffici, il bando è un caso: "Una specifica conoscenza dell’artista non viene richiesta" - L’intervento di Vettori (Pd): "Per partecipare alla selezione basta la laurea in turismo. Segnala lanazione.it

Museo Soffici, sta per scadere l’avviso per le domande da direttore - C'è tempo fino all'11 luglio per presentare le domande per l'incarico di direttore del museo "Soffici e del '900 italiano". Si legge su piananotizie.it