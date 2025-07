A Sarsina festa romana per quattromila persone

Un weekend indimenticabile che ha portato l’antica Roma nel cuore della Romagna, coinvolgendo oltre 4.000 visitatori in un’esperienza immersive e suggestiva. La Festa Romana di Sarsina ha trasformato le vie del centro in un autentico foro, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. E con l’apertura del Plautus Festival, la città si è confermata come capitale di cultura, divertimento e tradizione, regalando a tutti momenti di magia e scoperta.

Con oltre 4mila presenze da tutta la Romagna, Sarsina ha vissuto un weekend magico con la Festa Romana, una full immersion nell’antica Roma con le vie del centro storico trasformate in foro romano con colonne, archi, capitelli e carri trainati da cavalli. Una festa che ha rappresentato anche l’avvio del Plautus Festival con un programma di due giorni che ha unito la parte folkloristica con quella scientifica e di pubblico spettacolo, poi conclusa con la rappresentazione della commedia ’Casinaria’, un inedito assoluto che rappresenta la fusione tra i testi plautini di ’Casina’, ’Asinaria’ e ’Pseudolo’ a cura del centro teatrale universitario Cesare Questa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Sarsina festa romana per quattromila persone

In questa notizia si parla di: festa - sarsina - romana - quattromila

La piccola frazione di Massa di Sarsina rivive nella festa del patrono - Domenica alle 17, la suggestiva frazione di Massa di Sarsina si anima per celebrare il suo patrono, San Giovanni Battista.

A Sarsina festa romana per quattromila persone.

Sarsina si trasforma in un'antica urbe - Dopo lo stop per la pandemia e per le alluvioni torna la Festa Romana che celebra il patrimonio storico della Valle del Savio. Segnala rainews.it

I fasti dell’antica Roma rivivono a Sarsina - Cangini: "Aspettiamo tanti visitatori, evento importante per il turismo". Si legge su msn.com