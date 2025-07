La trattativa con l’Europa Bruxelles il giorno più lungo Finale con cauto ottimismo

Dopo una giornata di colloqui intensi e serrati, la trattativa tra l’Europa e Bruxelles si avvia verso una fase cruciale, con il senso di un cauto ottimismo che permea gli ultimi sviluppi. La partita dei dazi tra USA e UE si protrae oltre i tempi regolamentari, alimentando speranze di un accordo futuro. Ora, l’obiettivo è definire un protocollo quadro che possa gettare le basi per una soluzione duratura e vantaggiosa per entrambe le parti.

La partita dei dazi tra Usa e Unione europea va ai supplementari. In vista della scadenza della tregua armata fissata per domani, i protagonisti del lungo negoziato hanno certificato l’impossibilità di raggiungere un accordo. Al momento. Le trattative, però, proseguiranno nelle prossime settimane e da parte di Bruxelles l’obiettivo è un protocollo quadro che ruoti attorno a un’aliquota base del 10 per cento. Anzi, dopo una giornata di colloqui con Mertz, Macron e von der Leyen, Giorgia Meloni fa trapelare da Palazzo Chigi un "cauto ottimismo" sull’esito del confronto con la Casa Bianca. La speranza resta quella che alla fine un accordo con gli Usa sui dazi si farà e che non sarà così penalizzante per l’economia europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net