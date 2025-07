Torre Estense ed ex Botteghe Maxi piano di riqualificazione

Un nuovo capitolo si apre per la città di Copparo: questa mattina sono stati ufficialmente consegnati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del complesso Biblioteca – Torre Estense ed Ex Botteghe, un intervento strategico che trasformerà questo storico sito in un punto di riferimento culturale e sociale. Con l’accordo tra Patrimonio Copparo e Alco Costruzioni, il progetto prende finalmente vita, portando innovazione e valorizzazione al patrimonio locale. Il futuro di questo importante tassello urbano si avvicina, pronto a riscrivere le sue pagine di storia.

Sono stati consegnati nella mattinata di lunedì i lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento degli impianti del complesso Biblioteca – Torre Estense ed Ex Botteghe, che sorge alle spalle della residenza municipale. Con la firma del contratto tra la società partecipata Patrimonio Copparo (che ha curato la fase progettuale) e la ditta Alco Costruzioni di Riva del Po che si è aggiudicata l'appalto dei lavori, si avvicina l'avvio delle attese opere che contribuiranno a rivitalizzare importanti spazi nel cuore del centro storico cittadino. Questo, grazie ad un investimento complessivo di 900mila euro, comprensivi del cofinanziamento di 525mila euro riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna tramite risorse della Legge regionale 40 del 1998.

