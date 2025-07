Benessere uomo-animali Prima città europea con politica urbana ad hoc

Lucca si distingue come pioniera in Europa adottando una politica urbana integrata uomo-animale, grazie al progetto IN-HABIT. Promosso dall’Università di Pisa e dal Comune, questo innovativo intervento ha trasformato la città in un laboratorio di sostenibilità e benessere condiviso, dimostrando come la relazione tra persone, animali e ambiente possa diventare il cuore di una nuova visione urbana. Un esempio di come l’innovazione possa migliorare la qualità della vita di tutti.

Lucca si afferma come la prima città europea ad adottare una politica urbana integrata uomo-animale. È questo il bilancio finale del progetto IN-HABIT, promosso dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa in collaborazione con il Comune di Lucca e Lucca Crea. Durato 5 anni, IN-HABIT ha trasformato la città in un laboratorio di innovazione sociale e urbana secondo One Health, che integra salute di persone, animali e ambiente. Tra i risultati più significativi: 15 km di percorsi "animabili", tracciati smart e inclusivi che favoriscono la relazione tra cittadini e animali, ispirati al modello del New European Bauhaus. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benessere uomo-animali. Prima città europea con politica urbana ad hoc

