la governatrice avanza piano aumento tasse e liste di attesa non intaccano il consenso

Nonostante le sfide come l’aumento delle tasse e le liste di attesa, la governatrice umbra Stefania Proietti continua a mantenere un consenso stabile e crescente tra i cittadini. I sondaggi recenti mostrano infatti un apprezzamento superiore al 50%, un dato che testimonia la fiducia che la leader regionale ha saputo consolidare nonostante le difficoltà. Ma quali sono i segreti di questa resilienza politica? Scopriamolo insieme.

Il sondaggio Swg di un mese fa parlava di un consenso da parte della governatrice umbra, Stefania Proietti, pari al 53%. Quello pubblicato ieri dal Sole 24 Ore ed effettuato dall’Istituto Noto sondaggi racconta di un gradimento che è pari al 52% per la presidente dell’Umbria eletta lo scorso ottobre. In entrambi i casi c’è quindi un leggero aumento rispetto a quanto sancirono le urne: Proietti vinse infatti su Donatella Tesei (centrodestra) con il 51,1% dei voti rispetto al 46,2% dell’avversaria. Di sicuro i due sondaggi hanno risultati simili e questo testimonia come comunque il gradimento della presidente sia ancora oltre il 50 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it