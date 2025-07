CdS – Si disegna l’Inter del futuro | Chivu incontra la dirigenza

L'Inter si prepara a scrivere il proprio futuro, tra novità di mercato e strategie vincenti. Dopo il Mondiale per Club e l'esperienza di Chivu alla guida tecnica, il club nerazzurro si concentra su rinforzi e ambizioni per la prossima stagione. La stretta di mano tra il nuovo tecnico e la dirigenza apre le porte a un’estate ricca di sfide e opportunità. Ma quali sono le mosse già in cantiere? Scopriamolo insieme.

2025-07-07 20:59:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Dopo il Mondiale per Club, terminato già agli ottavi con la sconfitta contro la Fluminense, è tempo di calciomercato in casa Inter, con il nuovo tecnico Cristian Chivu che ha incontrato nella sede nerazzurra la dirigenza per un punto della situazione e disegnare il prossimo futuro. Bonny primo acquisto, ma i nodi non mancano. Un primo acquisto è già stato ultimato, con l’arrivo a Milano di Bonny, che raggiunge l’allenatore che lo ha valorizzato a Parma. I nodi da sciogliere però non mancano, perché prima di proseguire con il mercato in entrata andranno chiarite almeno due situazioni attualmente spinose, quelle relative alla rottura con Calhanoglu e quella della clausola rescissoria di Dumfries. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Si disegna l’Inter del futuro: Chivu incontra la dirigenza

