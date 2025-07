Ramy nell’integrazione della perizia confermata la correttezza del militare

L'integrazione della perizia conferma con fermezza la correttezza delle conclusioni di Ramy, sottolineando come tutte le risultanze acquisite supportino pienamente le analisi precedenti. L’ingegnere Domenico Romaniello, consulente dei pm, ha ribadito con convinzione che l’unico responsabile dell’incidente sarebbe stato l’amico del diciannovenne, rafforzando così la versione dei fatti e chiudendo ogni ambiguità sulla dinamica dell’accaduto.

L'insieme "delle risultanze acquisite conferma integralmente le conclusioni già espresse nella relazione tecnica principale". Lo ha scritto l'8 giugno l'ingegnere Domenico Romaniello, consulente dei pm sul caso Ramy, ribadendo, nel rispondere ad altre consulenze di parte che andavano in senso opposto, le valutazioni della sua relazione di marzo. Per lui, in sostanza, l'unico responsabile dell'incidente sarebbe stato l'amico del diciannovenne, Fares Bouzidi, mentre il carabiniere che guidava la Giulietta avrebbe avuto un comportamento corretto. Il 3 luglio, poi, i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano hanno chiuso l'inchiesta, contestando, per l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, l' omicidio stradale sia a Bouzidi che al militare, che guidava l'ultima auto inseguitrice, per la morte, il 24 novembre, di Elgaml, che era in sella allo scooter guidato dall'amico inseguito per circa otto chilometri dalle auto del Radiomobile.