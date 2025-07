Nuove costruzioni il 20% per affitti calmierati La maggioranza esulta il no dell’opposizione

Il Consiglio comunale ha dato il via libera a un'importante iniziativa di housing sociale, approvando con ampi consensi una delibera che dedica il 20% di ogni nuova costruzione ad affitti calmierati, favorendo così l'accesso alla casa per famiglie e studenti. La misura, accolta con entusiasmo dalla maggioranza, mira a creare un equilibrio tra sviluppo urbano e benessere sociale, aprendo nuove opportunità per chi cerca un'abitazione accessibile e di qualità.

Il Consiglio comunale ha approvato con 22 voti a favore, 7 contrari e un non voto (mentre in sette sono risultati assenti) la delibera che modifica la disciplina urbanistica in materia di housing sociale, con la destinazione del 20% di ogni nuova realizzazione ad affitti calmierati sia per famiglie che per studenti. "Per ogni intervento sarà definita una convenzione urbanistica, e quindi ci sarà modo di analizzare a chi saranno destinati gli alloggi di social housing, ma per noi la priorità va alle famiglie", ha affermato l’assessora all’urbanistica Caterina Biti. Il regolamento relativo all’housing sociale mette nero su bianco le regole per gli operatori privati che, dando attuazione alle schede norma del Piano operativo comunale (Poc), devono riservare il 20% della superficie ad alloggi a canone calmierato (social housing, senior housing, student housing). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuove costruzioni, il 20% per affitti calmierati. La maggioranza esulta, il no dell’opposizione

