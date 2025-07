Beko le prime quattro conciliazioni Arriva la firma in Confindustria

Beko dà il via alle prime conciliazioni, segnando un passo importante nella collaborazione con Confindustria. Dopo aver firmato l’accordo quadro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 14 aprile, tre lavoratori e una lavoratrice hanno scelto di lasciare volontariamente lo stabilimento di Viale Toselli, beneficiando degli incentivi dedicati. Chi ha più di 50 anni può ricevere fino a 90mila euro; scopriamo insieme come questa iniziativa apre nuove prospettive per il settore.

Beko: prime uscite volontarie dopo la firma dell’accordo quadro al ministero delle Imprese e del made in Italy lo scorso 14 aprile. Si tratta di tre lavoratori e una lavoratrice che, in presenza di offerte di impiego concrete, hanno scelto di lasciare lo stabilimento di viale Toselli, incassando gli incentivi all’uscita volontaria. Chi è sopra i 50 anni ha diritto a 90mila euro, mentre per gli ’under 50’ la somma messa a disposizione dal Gruppo turco è di 75mila euro. Massimo Martini, segretario della Uilm di Siena, chiarisce: "Ovviamente sono conciliazioni senza Naspi, visto che è ancora in corso la trattativa per attivare la procedura 234 dove è prevista l’indennità di disoccupazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, le prime quattro conciliazioni. Arriva la firma in Confindustria

