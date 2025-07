La truffa dei cartelli a Gorgonzola Il finto agente immobiliare l’offerta E dopo la caparra pagata la beffa | | La casa non è mai esistita

A Gorgonzola cresce l’allarme truffe legate ai cartelli immobiliari falsi: case fantasma e agenzie inesistenti si moltiplicano, ingannando ignari cittadini. La Polizia Locale ha diffuso un forte appello: segnalate i cartelli sospetti, evitate incontri improvvisi e non versate caparre senza certezza. È fondamentale restare vigili per proteggersi da questa nuova ondata di raggiri. Ricordate, la prudenza è il miglior alleato contro le truffe immobiliari.

Cartelli “farlocchi“ e case fantasma, più di un malcapitato nella rete, e la Polizia Locale mette in guardia contro il nuovo giro gorgonzolese della “ Truffa degli affitti “: "Segnalate i cartelli sospetti, non accettate incontri, non versate denaro. E denunciate". Sono comparsi a decine, nelle scorse settimane, e su tutto il territorio del comune, dei nuovi cartelli con la scritta “affittasi“ appesi a cancellate di condomini o lungo il perimetro di alloggi privati indipendenti. Nessuna informazione ulteriore, né riferimento ad agenzie. Solo un numero di cellulare. E all’altro capo del telefono un sedicente agente immobiliare che promette alloggi in locazione a prezzo molto, molto conveniente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “La truffa dei cartelli“ a Gorgonzola. Il finto agente immobiliare, l’offerta. E dopo la caparra pagata la beffa:: "La casa non è mai esistita..."

