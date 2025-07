Ambulatori senza medici | Ecco come potenziarli

In un contesto in continua evoluzione, gli ambulatori senza medici rappresentano una soluzione innovativa per migliorare l'accesso alle cure, specialmente nelle zone periferiche. Rafforzare le farmacie con strutture dedicate può rivoluzionare il modo di erogare servizi sanitari, garantendo assistenza immediata e capillare. Con un piano di investimenti condiviso, il nostro obiettivo è rendere questa visione realtà , assicurando equità e efficacia nel sistema sanitario locale.

Proseguire nel piano investimenti sulle farmacie con particolare attenzione verso le strutture che ospitano ambulatori medici. Con un occhio di riguardo alle sedi più periferiche e con maggiori criticità . Questo l’impegno, approvato all’unanimità in consiglio comunale, che il sindaco e la giunta, dovranno comunicare come indirizzo all’ Azienda Farmacie e Servizi Spa. L’invito è contenuto in una mozione presentata, in una inedita joint venture fra maggioranza e opposizione, da Italia Viva e Partito Democratico ed il tema è più che mai sentito soprattutto in alcuni quartieri di Sesto: il Neto e Quinto, in particolare, nei cui ambulatori non operano medici di famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ambulatori senza medici: "Ecco come potenziarli"

