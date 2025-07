Valcareggi | Inter e Juventus rischiano grosso! Bravo Lautaro Martinez

Il prossimo campionato di Serie A si preannuncia più combattuto che mai, con Inter e Juventus chiamate a sfide durissime. Furio Valcareggi, noto procuratore sportivo, analizza i rischi per queste big, sottolineando come le energie spese nel Mondiale possano compromettere la loro corsa scudetto. Un quadro teso e ricco di insidie, dove la lotta per il titolo potrebbe riservare sorprese e colpi di scena inattesi. La posta in gioco è alta: chi saprà dominare questa sfida?

Intervistato da TMW, Furio Valcareggi si è soffermato a parlare del prossimo campionato di Serie A e delle insidie per Inter e Juventus. CAMPIONATO – Furio Valcareggi, noto procuratore sportivo, ha parlato a TuttoMercatoWeb e tra i tanti temi toccati, anche un passaggio importante sull'attuale situazione in casa Inter. Queste le sue parole: «Inter e Juventus potrebbero faticare nella corsa scudetto a causa delle energie spese nel Mondiale per Club. Basta con le false amicizie. Se Calhanoglu non ha più intenzione di restare, allora è giusto che vada via». ELOGI – A ricevere elogi, invece, è stato il capitano Lautaro Martinez: «Ha fatto bene a esporsi con dichiarazioni forti.

