Rinascita musica ed eventi Iniziative contro la chiusura

In un momento di incertezza, il circolo Rinascita si trasforma in un polo di speranza e rinascita culturale. Grazie all’energia del Comitato 'Insieme per il Rinascita', nasce ‘Rockin’ Rina’, un’iniziativa vibrante che mira a far rivivere gli spazi del circolo, coinvolgendo nuovi pubblici e volontari. È un appello a non arrendersi: insieme possiamo preservare questa preziosa sede di musica e socialità , perché la cultura non si ferma.

L'obiettivo dichiarato dell'iniziativa è quello di 'far vivere' gli spazi del circolo anche a un pubblico che, di solito, non li frequenta, cercando occasioni diverse di condivisione e, magari, anche nuovi volontari per poter mantenere in vita la struttura. Con questo spirito nasce l'iniziativa 'Rockin 'Rina' organizzata dal Comitato 'Insieme per il Rinascita' che, da diversi mesi, si batte contro l'annunciata ipotesi di vendita dell'immobile del circolo Rinascita di via Matteotti, con il circolo che manterrebbe uno spazio residuo di soli 400 metri. La prima delle serate è in programma mercoledì 9 con il via alle 19 con apericena e animazione per bambini e, alle 21, il concerto di 'Jack Mama'.

