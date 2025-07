oltre 150 commensali alla cena medievale in costume

Sabato scorso i giardini pubblici di Portico si sono trasformati in un incantevole castello medievale, grazie alla magica cena organizzata dall’Auser in collaborazione con la Pro loco. Oltre 150 commensali, vestiti con raffinati costumi d’epoca, hanno vissuto un’esperienza unica tra sapori antichi e atmosfere fiabesche, sotto l’attenta guida del ‘magister’ Cristian. Un evento che ha conquistato tutti, incluso il sindaco Maurizio Monti, confermando il successo di questa splendida iniziativa.

La cena medievale organizzata dall’Auser di Portico, in collaborazione con la Pro loco, sabato scorso nei giardini pubblici, ha ottenuto un grande successo di partecipanti, come commenta il responsabile dell’associazione Ezio Palli. Oltre 150 persone, con una trentina di ‘inservientes’ in costume medievale e una decina di ‘coqui’ ai fornelli, sotto la direzione del ‘magister’ Cristian. All’evento hanno partecipato anche il sindaco Maurizio Monti e la presidente provinciale dell’Auser Maria Luisa Bargossi, che hanno ringraziato gli organizzatori della "bellissima manifestazione, della particolare accoglienza, delle squisite portate (compreso il menù in latino maccheronico) e del grande impegno per la solidarietà a favore delle persone in difficoltà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it