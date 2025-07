Il crollo sul grattacielo Riapre la Torre Hadid Adesso il progetto per smontare l’insegna

Dopo il crollo che ha scosso il cuore di Palma CityLife, la Torre Hadid riapre le sue porte, simbolo di rinascita e resilienza. A soli otto giorni dal tragico incidente, l’edificio è stato sottoposto a rigide verifiche di sicurezza, permettendo ai circa duemila dipendenti di Generali di tornare alle loro scrivanie. Ora, si avvicina il momento di smontare l’insegna danneggiata: un passo importante per riportare la normalità e rinnovare la skyline di Milano.

Palma CityLife torna alla normalitĂ . A otto giorni dal crollo dell’insegna sul tetto, riapre stamattina la Torre Hadid. I circa duemila dipendenti di Generali, colosso delle assicurazioni proprietario del grattacielo, potranno di nuovo sedersi alle loro scrivanie dopo la settimana trascorsa in smart working. Ieri sera la societĂ del Leone alato ha fatto sapere di aver completato "tutte le attivitĂ di sicurezza dell’edificio e dell’area sottostante". Dopo la piazza di Tre Torri e lo shopping center, rimasti off limits precauzionalmente per 72 ore, riecco pure lo “Storto” progettato dall’archistar anglo-irachena Zaha Hadid. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il crollo sul grattacielo. Riapre la Torre Hadid. Adesso il progetto per smontare l’insegna

In questa notizia si parla di: crollo - grattacielo - riapre - torre

Emessi diciassette mandati d’arresto in Thailandia per il crollo del grattacielo a Bangkok durante il terremoto di marzo - Un tribunale thailandese ha emesso diciassette mandati d'arresto legati al crollo di un grattacielo in costruzione a Bangkok, avvenuto durante un terremoto di magnitudo 7.

Generali, riapre la Torre Hadid a Milano Da domani il personale tornerĂ nella sede, chiusa dal giorno del parziale crollo dell'insegna Vai su X

CityLife, riapre la torre Generali dopo il crollo dell’insegna: i dipendenti tornano in ufficio; Milano, riapre la Torre Hadid dopo il crollo dell'insegna; Riapre la Torre Hadid a Milano dopo il crollo dell'insegna Generali: i dipendenti in sede da martedì 8 luglio.

Il crollo sul grattacielo. Riapre la Torre Hadid. Adesso il progetto per smontare l’insegna - Procura e vigili del fuoco al lavoro per capire le cause del cedimen ... Da msn.com

Milano, riapre la Torre Hadid dopo il crollo dell'insegna - Generali ha reso noto che sono state completate tutte le attività di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area sottostante ... msn.com scrive