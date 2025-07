Il piano di Israele e Usa per cacciare gli abitanti di Gaza dalla Striscia | la città umanitaria sulle macerie di Rafah

In un contesto di crisi, le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu durante la cena alla Casa Bianca con Donald Trump rivelano un piano chiaro: spostare gli abitanti di Gaza dalle macerie di Rafah e trovare loro nuove sedi in altri paesi. La sua visione mira a creare "luoghi aperti" e garantire la libertà di scelta per chi desidera rimanere o partire. Ma quali saranno le implicazioni di questa strategia?

A dirlo √® stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu durante la sua cena alla Casa Bianca con Donald Trump: Israele sta collaborando con gli Stati Uniti per trovare altri paesi in cui i palestinesi sfollati possano vivere. ¬ęCi sono persone che vogliono rimanere o possono rimanere, ma se vogliono andarsene, dovrebbero poterlo fare. Non dovrebbe essere una prigione. Dovrebbe essere un luogo aperto, e si dovrebbe dare alle persone la libert√† di scelta¬Ľ, ha sostenuto. E ancora: ¬ęStiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti per trovare paesi che cercheranno di realizzare ci√≤ che dicono sempre, se vogliono dare ai palestinesi un futuro migliore e penso che ci stiamo avvicinando a trovare diversi Paesi. 🔗 Leggi su Open.online

