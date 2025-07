Smettiamola di farli soffrire sotto il sole. Portare il nostro fedele amico a quattro zampe in spiaggia può sembrare un’impresa ardua, tra ostacoli e spazi limitati. Ma con pazienza e determinazione, possiamo trasformare questa sfida in un’esperienza gioiosa. E allora, perché accontentarsi di ghetti lontani dall’acqua? È ora di rivendicare spazi che rispettino il benessere dei nostri animali e la nostra voglia di libertà.

Malvatani Un percorso a ostacoli, una fatica immensa, la sensazione di non essere i benvenuti. La vacanza in spiaggia a sei zampe non è la più semplice del mondo, chi sogna di portare al mare il proprio amico per la vita deve munirsi di pazienza e spirito di sopportazione. Perché alla fine gli spazi che le spiagge attrezzate riservano agli animali, salvo rare e felici eccezioni, sono ghetti lontani dalla civiltà e lontanissimi dall’acqua, caldissimi e con pochi servizi. Chi ci prova comunque si presenta carico come se dovesse stare in spiaggia con un neonato, con le ciotole, l’acqua fresca, le salviette, i generi di conforto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it