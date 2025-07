Innovazione e sicurezza | il ruolo strategico delle smart grid nel sistema energetico

l’efficienza, la sostenibilità e la sicurezza del nostro sistema energetico. Le smart grid rappresentano il cuore pulsante di questa rivoluzione, integrando innovazione tecnologica e gestione intelligente per affrontare le sfide della transizione energetica con ottimismo e determinazione. È fondamentale comprendere come queste reti evolute possano plasmare un futuro più verde, sicuro e resilient?.

La sfida della transizione energetica passa per la digitalizzazione, i dati e la governance di reti complesse: innovazione tecnologica e scenari energetici trovano la loro strutturazione in un vero e proprio binomio quando guardiamo alla crescita del mondo delle reti intelligenti, le “smart grid”, sistemi complessi attraverso cui la fornitura energetica viene mantenuta in equilibrio tra domanda e offerta e i ritrovati della tecnologia consentono di governare, con l’uso dei big data e dei modelli predittivi, l’infrastruttura provando ad anticipare sovraccarichi e rischi. Una smart grid, in sostanza, è molto più di una rete digitalizzata: porta la distribuzione elettrica in un nuovo scenario, abilitando un ecosistema di interazione tra sfere diverse del settore energetico promuovendo flessibilità e adattabilità per non vedere più ambiti come produzione dell’energia, distribuzione, gestione degli accumulatori, sorveglianza della rete e manutenzione come processi sequenziali e distinti l’uno dall’altro ma come parti di una stessa dinamica da governare con attenzione. 🔗 Leggi su It.insideover.com