Evasione fiscale milionaria nel ristorante

Un'indagine approfondita ha portato alla luce un’evasione fiscale milionaria nel settore della ristorazione, coinvolgendo due imprenditori civitanovesi. Con oltre 1,7 milioni di euro di frode, i finanzieri hanno denunciato i responsabili per omissione delle dichiarazioni fiscali, evidenziando come le attività illegali possano nascondersi anche dietro a locali apparentemente rispettabili. La lotta all’evasione resta una priorità, per garantire uguaglianza e legalità nel sistema economico.

Evasione fiscale per oltre 1,7 milioni di euro nel settore della ristorazione: nei guai due imprenditori civitanovesi, che si sono succeduti nella gestione di un’attività dell’entroterra. I finanzieri della compagnia di Civitanova hanno denunciato i due rappresentanti legali per non aver presentato le dichiarazioni fiscali previste. I controlli nei confronti delle imprese e l’approfondita analisi delle informazioni ricavate dalle banche dati in uso al corpo hanno consentito ai finanzieri di individuare un’impresa, operante nel settore della ristorazione, con sede legale a Civitanova ma ubicata in un Comune dell’entroterra maceratese, che è risultata evasore totale per diversi periodi d’imposta, omettendo di dichiarare importanti ricavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evasione fiscale milionaria nel ristorante

