un festival per la reggia villa reale fra tango e jazz

Dal jazz al tango, dalla classica riletta in una chiave originalissima alla danza contemporanea, fino alla silent disco. Un viaggio sonoro dalle mille sfaccettature che durerà 4 giorni e che avrà per protagonisti cantanti e musicisti come Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone, Julian Oliver Mazzariello e Paola Fernandez Dell’Erba. Tutto questo sarà il festival Royal Summer Stage, che si terrà questa settimana nei Giardini Reali della Reggia di Monza. La rassegna, organizzata dall’associazione Musicamorfosi e dall’ Orchestra Canova in collaborazione col Comune, prenderà il via giovedì alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it