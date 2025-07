Porta a casa il figlio nonostante i divieti Poi evade dai domiciliari

Una vicenda che sottolinea come il rispetto della legge sia fondamentale per la sicurezza di tutti. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha sfidato i divieti e le restrizioni, portando a casa il figlio nonostante il divieto di avvicinamento, e successivamente evadendo dai domiciliari. La loro storia evidenzia l’importanza di vigilare e intervenire tempestivamente. Il provvedimento cautelare era ...

I carabinieri lo trovano con il figlio 17enne, nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato un 46enne. Ma l’uomo è evaso dai domiciliari. Domenica, poco dopo le 14, era arrivata la segnalazione ai carabinieri di Recanati, che hanno svolto le dovute verifiche. Così hanno trovato l’uomo in casa con il figlio. Il recanatese, già noto alle forze dell’ordine, aveva violato il divieto di avvicinamento al ragazzo. Il provvedimento cautelare era stato emesso nel 2015 dal tribunale per i minorenni di Ancona a tutela del 17enne, che era stato già vittima di maltrattamenti da parte del genitore. All’arrivo dei militari, padre e figlio stavano dormendo sul letto particolarmente sporco dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porta a casa il figlio nonostante i divieti. Poi evade dai domiciliari

