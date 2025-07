Una casa rifugio e si riparte sicuri Mattoni di speranza per costruirla

A Monza, un progetto di solidarietà scalda i cuori e accende speranze: “Mattoni di Speranza”. Promossa dal Comitato monzese della Croce Rossa, questa iniziativa trasforma il terzo piano di via Pacinotti in un rifugio sicuro per donne vittime di violenza e i loro bambini. Un gesto concreto che testimonia come, con impegno e solidarietà, si possa costruire una casa fatta di speranza e rinascita, offrendo un nuovo inizio a chi ne ha più bisogno.

Monza si veste di solidarietà e accende i riflettori su un progetto che scalda il cuore: “Mattoni di speranza“, l’iniziativa promossa dal Comitato monzese della Croce Rossa per offrire un rifugio a donne vittime di violenza e ai loro bambini. Al terzo piano della sede di via Pacinotti nascerà una casa pensata per accogliere i più vulnerabili, un’oasi di protezione. L’idea è stata presentata con entusiasmo lo scorso 4 maggio sotto i portici dell’Arengario, durante il “Villaggio della Croce Rossa“. Da pochi giorni, la campagna è tornata a brillare sui social della Croce Rossa Monza. L’obiettivo è trasformare gli ambienti del terzo piano della sede di via Pacinotti in uno spazio di housing sociale dedicato a donne che hanno subito violenza, insieme ai loro figli e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una casa rifugio e si riparte sicuri. Mattoni di speranza per costruirla

In questa notizia si parla di: casa - rifugio - mattoni - speranza

Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà: a Sondrio apre la Casa della Speranza - Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà, la Casa della Speranza di Sondrio rappresenta un esempio luminoso di rinascita e solidarietà.

Una casa rifugio e si riparte sicuri. Mattoni di speranza per costruirla; PAKISTAN Jaranwala, una fiera di Natale per ridare speranza alle vittime; «Portiamo agli ucraini aiuti e la speranza della stabilità».

Una casa rifugio e si riparte sicuri. Mattoni di speranza per costruirla - Progetto di housing sociale, al terzo piano di via Pacinotti uno spazio dedicato alle donne maltrattate e ai figli. Da msn.com

Da ex orfanotrofio a rifugio per famiglie in difficoltà: a Sondrio apre la Casa della Speranza - Quattro alloggi per i più bisognosi, con priorità alle mamme sole con figli in situazioni difficili. Lo riporta msn.com