Mara Severin | morta la sommelier del ristorante Essenza a Terracina

Tragedia a Terracina: Mara Severin, la giovane sommelier del ristorante stellato Essenza, è deceduta dopo il crollo del tetto che ha colpito il locale. L’incidente ha coinvolto circa dieci persone, con tre in gravi condizioni. Mara, 31 anni, amata e stimata nel mondo della ristorazione, ha perso la vita mentre lavorava con dedizione. La procura ha immediatamente disposto il sequestro del ristorante. La comunità piange una professionista e una persona cara.

