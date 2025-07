Dalla parte dei più deboli Croce Rossa in campo con gli operatori sociali

Dalla parte dei più deboli, la Croce Rossa si conferma un baluardo di solidarietà e impegno sul territorio. Con gli occhi sempre puntati sulla città, il team si distingue per rapide risposte e dedizione, anche grazie ai 13 nuovi operatori formati per le emergenze. Questo rafforzamento rafforza la nostra capacità di intervento, assicurando che nessuno venga lasciato indietro. L’ottimismo per il futuro è ora più forte che mai.

Sempre in prima linea con gli occhi puntati sulla città, pronta a mettersi a disposizione per ogni necessità. La squadra della Croce Rossa si lascia alle spalle i primi 6 mesi del 2025 ricchi di impegni e guarda avanti forte anche dei nuovi ingressi nel suo team di Protezione civile, cresciuto di 13 unità con l’inserimento dei nuovi Operatori per le attività di emergenza che hanno superato il corso Opem. Il loro ingresso "porta nuove forze pronte a intervenire in caso di calamità – sottolinea la Croce Rossa spezzina – così come emergenze e grandi eventi". Insieme al numero cresce anche il livello di competenza e formazione del persone della Croce Rossa: 15 volontari hanno infatti completato il percorso formativo e sono diventati Operatori sociali generici a stretto contatto con le persone più deboli e con fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla parte dei più deboli. Croce Rossa in campo con gli operatori sociali

In questa notizia si parla di: croce - rossa - operatori - deboli

Gaza, il convoglio della Croce Rossa che trasporta l’ostaggio liberato da Hamas - Il convoglio della Croce Rossa ha portato alla liberazione di un soldato israeliano-americano, tenuto in ostaggio da Hamas per oltre 19 mesi.

Si è concluso sabato 6 giugno il primo corso NISAP (Nucleo Intervento Supporto Assistenza alla Popolazione) con 40 VOLONTARI formati. Sono operatori specializzati in ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE in situazioni emergenziali, in grado di s Vai su Facebook

Dalla parte dei più deboli. Croce Rossa in campo con gli operatori sociali; Superano gli esami in ventinove: nuovi Volontari alla di Caltanissetta; Torture e violenze nel centro della Croce Rossa: in 4 patteggiano e 2 operatori a processo.

A Gaza arrivati i primi camion di aiuti italiani. La Croce Rossa: "Due nostri operatori uc... - MSN - Due membri del personale della Croce rossa sono stati uccisi ieri da un attacco alla loro abitazione a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Secondo msn.com

Croce Rossa e Compagnia di Babbo Natale a braccetto per aiutare i più deboli - la Nazione - Croce Rossa e Compagnia di Babbo Natale a braccetto per aiutare i più deboli L’obiettivo è di rafforzare la collaborazione a favore delle fasce vulnerabili ... Si legge su lanazione.it