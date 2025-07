Caccia nuove regole dopo il caso Lombardia Dai valichi montani agli uccelli come esche La deregulation sull’asse Regione-Governo

In un panorama politico in fermento, le recenti decisioni sulla caccia in Lombardia rivelano come le nuove regole siano sempre più influenzate da interessi e deregulation. Dopo il caso dei valichi montani e delle strategie di esche come gli uccelli, si aprono scenari sorprendenti che coinvolgono regione e governo. Se c’è un ambito dove il cambiamento si fa sentire, è proprio…

Non solo l’emendamento ad uso e consumo dei cacciatori lombardi, quello sui valichi montani, appena approvato dalla Camera dei deputati e in attesa, ora, di essere approvato dal Senato. In attesa del varo c’è anche un disegno di legge che incide, di nuovo, su alcune questioni che hanno tenuto banco tra Commissioni e Consiglio regionale e che si inserisce nello stesso solco dell’emendamento, quello della deregulation. Se c’è un ambito dove il centrodestra, lungo l’asse Regione-Governo, sta provvedendo a rimuovere regole, è proprio la caccia. L’emendamento al disegno di legge Montagna, fortemente voluto dalla Lega, come già riportato nei giorni scorsi, consente di cacciare ad almeno mille metri di quota sui valichi montani attraversati dagli uccelli durante le migrazioni e dove si consuma il passaggio di fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caccia, nuove regole dopo il caso Lombardia. Dai valichi montani agli uccelli come esche. La deregulation sull’asse Regione-Governo

