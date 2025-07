Da Milano a Taranto, in 200 verso la gloria. E nonna Silvana, classe ’32, è sul sidecar.

Tra i partecipanti dell’edizione 2025 si conferma anche Nonna Silvana, classe 82/1732/232, in sella al suo sidecar, pronta a scrivere un nuovo capitolo di avventura e passione. Con il rombo dei motori che echeggia nel cuore di Milano e il traguardo di Taranto che si avvicina, questa gara non è solo una corsa: è un viaggio nel tempo, un omaggio alle emozioni di un’epoca leggendaria. E la sfida continua...

Rombo di motori. Con 200 partecipanti e una partenza in notturna dal Parco esposizioni di Novegro, alle 24 di domenica ha preso il via da Segrate la 38esima edizione della Milano-Taranto, rievocazione per moto d'epoca che dal 1987 attraversa l'Italia, in un percorso a tappe, per far rivivere l'atmosfera e le emozioni dell'omonima gara su due ruote degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Tra i partecipanti dell'edizione 2025 è confermata anche la presenza di Silvana Visentin, classe 1932, che viaggia come passeggera di un sidecar del 1971 guidato dal figlio Fulvio Cavazzini. Proprio la granitica nonnina segratese, alla quale è stato assegnato il numero 93, come i suoi anni, è ormai diventata una sorta di "mascotte" della storica manifestazione.