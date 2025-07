Il centro estivo è rimasto chiuso per precauzione

Il maltempo ha messo a dura prova il Milanese, con decine di alberi abbattuti e interventi di protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale. Tra le zone più colpite, Paullo ha dovuto chiudere il centro estivo presso la scuola Rodari per motivi di sicurezza. La furia del vento e della pioggia, tra le peggiori stagioni recenti, ci ricorda l’importanza di restare sempre pronti a fronteggiare l’imprevedibile.

Decine di alberi crollati e un super lavoro per protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale. L'ondata di maltempo che, tra pioggia insistente e forti raffiche di vento, ha colpito il Milanese nel tardo pomeriggio di domenica ha fatto sentire i suoi effetti anche nei comuni a Sud-Est del capoluogo. A Paullo, nella giornata di ieri, è rimasto chiuso il centro estivo ospitato all'interno della scuola dell'infanzia Rodari, in via Alessandro Volta. Una misura precauzionale, assunta dal Comune in seguito alla caduta di uno degli alberi che si trovano nel cortile del plesso. Dopo essersi spezzata in due, parte della pianta si è come "appoggiata" all'edificio scolastico, mentre alcune fronde sono crollate sulla recinzione, danneggiandola.

