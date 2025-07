Cva a Ponte della Pietra | Va presto riqualificato

Perugia si prepara a riqualificare un tesoro nascosto: il Cva di Ponte della Pietra. Con 25 voti favorevoli, il consiglio comunale ha approvato un progetto ambizioso per migliorare la fruibilità e restituire vitalità a questa storica area. Un intervento che promette di trasformare il degrado in un nuovo punto di riferimento per la comunità. A partire da ora, il futuro di Ponte della Pietra si ridisegna con rinnovato entusiasmo.

PERUGIA - È stato approvato con 25 voti favorevoli dal consiglio comunale di Perugia l’ordine del giorno presentato da alcuni consiglieri di maggioranza sugli interventi di riqualificazione per la piena fruibilità del Cva di via Ferento, a Ponte della Pietra. Illustrando l’atto, Marko Hromis (Pd) ha spiegato che il parco di via Ferento e, al suo interno, il cva di Ponte della Pietra, nel corso del tempo hanno mostrato segni di degrado. A partire dal 2023, un nuovo direttivo di volontari del circolo Arci la Piroga ha iniziato a prendersi cura dell’area realizzando anche attività sociali e culturali molto partecipate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cva a Ponte della Pietra: "Va presto riqualificato"

In questa notizia si parla di: ponte - pietra - presto - riqualificato

