rifiuti contestati i cassonetti presenti in centro

Le proteste dei cittadini contro i cassonetti contestati in centro continuano a esplodere, con una domenica sera di forte tensione. La questione dell’immondizia abbandonata davanti ai contenitori intelligenti infiamma il dibattito locale, mentre si prepara una nuova riunione in Sala Gialla. Tra le proposte, spicca una mozione di Fratelli d’Italia, volta a promuovere la sostituzione per migliorare la gestione dei rifiuti e restituire serenità ai residenti.

Da troppo tempo vanno avanti le proteste in centro per l'immondizia lasciata fuori dai cassonetti intelligenti per la raccolta puntuale. Domenica sera la protesta di alcuni residenti è esplosa. Oggi si torna in Sala Gialla per la variazione al piano triennale degli investimenti e non mancherà una mozione a firma di Fratelli d'Italia (Michela Staffolani, Giorgio Magi e Mauro Calcaterra) con l'obiettivo di avviare un percorso per la sostituzione graduale di quei cassonetti. "Da mesi – dice la capogruppo Staffolani – riceviamo segnalazioni da cittadini, residenti e commercianti, che lamentano forti disagi legati all'utilizzo degli attuali contenitori.

