La settimana di eventi | città sold out

La settimana di eventi a Città224 ha registrato il tutto esaurito, culminando con l’energia travolgente degli Skunk Anansie (ph A. Stronati). Dalla musica all’intrattenimento, tra sport, solidarietà e spettacoli di alto livello, il calendario estivo ha regalato emozioni indimenticabili. E ora, preparatevi a vivere nuove avventure culturali e divertenti che continueranno a rendere questa estate unica nel suo genere.

Con l'energia degli Skunk Anansie (ph A. Stronati) si è chiusa la prima tranche degli eventi estivi. Sport, musica e spettacolo e solidarietà: dal week-end dell' Rds Summer Festival, che ha visto alternarsi sul palco di piazza Garibaldi grandi nomi della musica italiana, si è passati al Jazz con ospiti illustri come Amii Steward, Noa e Incognito. Sabato, sempre in piazza Garibaldi, spazio alla comicità con il nuovo spettacolo di Enrico Brignano, mentre al Mamamia, ancora musica con il rapper del momento Kidù Yugi. Quello che si è appena concluso è stato un week-end all'insegna non solo della grande musica, ma anche dello sport: a sfidarsi in campo sono stati, capitanati da Bobo Vieri, gli ex campioni di serie A Alessandro Matri, Simone Pesce, Alessandro Budel, Stefano Torrisi, Giuseppe Pancaro, Thomas Locatelli e Simone Pesce per la prima tappa della Bilboa Bobo Padel Summer Cup 2025, che sabato ha visto protagonista anche l'ex centrocampista di Milan e Nazionale Massimo Ambrosini durante la Charity Dinner organizzata in occasione del torneo.

