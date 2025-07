specie aliene e caldo estremo minacciano il mare nostrum

Il mare nostrum, un gioiello di biodiversità e ricchezza naturale, è minacciato da specie aliene e da un caldo estremo crescente. Con oltre 17.000 specie che lo abitano, rappresenta il 7,5% delle biodiversità mondiali in meno di 1% della superficie marina globale. Tuttavia, il suo fragile equilibrio è a rischio: secondo il report del WWF ‘Non c’è salute in un ambiente malato’, l’87% delle aree marine è gravemente compromesso. È ora di agire prima che sia troppo tardi.

È un mare piccolo, ma la sua biodiversità è tutt'altro che trascurabile: stando ai dati del WWF, sono 17mila le specie che popolano il Mediterraneo, che in generale vanta il 7,5% delle specie mondiali in una superficie pari a poco meno dell'1% della superficie complessiva dei mari e degli oceani. Però non se la passa benissimo, e i motivi sono tanti. Stando al report 'Non c'è salute in un ambiente malato', sempre a cura del WWF, l'87% del Mediterraneo è inquinato soprattutto a causa di metalli tossici, sostanze chimiche industriali e rifiuti di plastica. Con 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato, inoltre, presenta la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità.