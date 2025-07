Pure Giani fa il pieno | Sento fiducia da tutti E sulle Terme rilancia l’impegno economico

Eugenio Giani, presidente stimato e apprezzato da tutti, si conferma figura di grande fiducia nel panorama politico italiano. Con entusiasmo e determinazione, rilancia il suo impegno per le terme e per la crescita della regione, dimostrando un forte senso di responsabilità e passione. La sua presenza a Montecatini, tra emozioni e progetti, sottolinea come il suo lavoro sia orientato a un futuro sempre più brillante per la Toscana.

"Essere il presidente di una Regione espresso da una coalizione di centrosinistra con il maggior gradimento in Italia mi fa estremamente piacere. Ringrazio la mia giunta, i collaboratori, i dirigenti e i funzionari che hanno permesso questo importante risultato". Eugenio Giani è arrivato raggiante, ieri pomeriggio, nelle sale del municipio di Montecatini, dove era atteso per la presentazione del suo libro su ’ Pietro Leopoldo – L’uomo delle riforme’. La notizia del sondaggio del Sole 24 ore, che vede i primi tre posti occupati da governatori del centrodestra, ha reso la sua posizione politica ancora più solida in vista della ricandidatura, casomai ce ne fosse stato bisogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pure Giani fa il pieno: "Sento fiducia da tutti". E sulle Terme rilancia l’impegno economico

